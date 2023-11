Une nouvelle UAPE pour combler un vide dans les Franches-Montagnes

Etoffer l’offre de garde d’enfants dans les Franches-Montagnes. Une unité d’accueil pour écoliers (UAPE) devrait bientôt voir le jour à l’école de Montfaucon. Le projet est porté par les quatre villages situés à l’est du district : St-Brais, Le Bémont, Les Enfers et Montfaucon. La nouvelle UAPE doit permettre de combler un vide dans cette partie des Franches-Montagnes qui ne compte aucune infrastructure de ce type. Le projet sera présenté à la population ce jeudi à 20h à l’école de Montfaucon lors d’une séance d’information.





Répondre à un besoin

Les habitants de ces quatre communes taignonnes ont demandé dans un sondage citoyen en 2020 la mise sur pied d’une UAPE. Un groupe de travail s’est ensuite formé pour répondre à cette demande.

L’unité d’accueil pour écoliers à Montfaucon sera une antenne de celle située à la Maison de l’enfance de Saignelégier. Les porteurs du projet espèrent accueillir entre 8 et 12 enfants par jour dans la future structure. « Cela dépendra de la décision du Service jurassien de l’action sociale », nous a indiqué le directeur de la crèche loitchoue ajoutant que cette décision déterminera aussi combien d’employés seront engagés et combien coûtera la nouvelle UAPE. Kevin Challet a besoin d’une unité d’accueil supplémentaire pour répondre à la demande. « 40 enfants de Saignelégier et des villages alentours sont sur la liste d’attente de notre institution », appuie-t-il.





Montfaucon coche toutes les cases

L’école de Montfaucon a été choisie parce qu’elle dispose d’une classe libre et qu’elle répond aux exigences de l’institution loitchoue et du Service de l’action sociale. Autre avantage, l’établissement possède une cuisine. « On aimerait bien engager une personne qui préparerait les repas pour les enfants directement sur place. L’idée serait aussi de s’approcher des producteurs et artisans locaux », imagine Kevin Challet.

Pour que le projet aboutisse, une convention intercommunale doit encore être acceptée en assemblée communale par les quatre villages concernés et le chef-lieu taignon. L’ouverture de la nouvelle UAPE est espérée pour la prochaine rentrée scolaire en août 2024. /nmy