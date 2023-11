Rendez-vous sport : la Nati à l’Euro sans tambour ni trompette

En dépit de la qualification, le bilan est peu reluisant : cinq matchs nuls en neuf matchs et une actuelle deuxième place au sein de l’un des groupes de qualification les plus faibles où la Roumanie, modeste 480e nation mondiale, faisait office de plus gros adversaires, trois nations (Biélorussie, Kosovo, Andorre) étant au-delà de la 100e place. Ce lundi, la Suisse affiche selon les exigences de l’UEFA en vue du tirage au sort pour l’Euro le pire bilan des deuxièmes de groupe, ce qui la destinerait au « chapeau 4 » avec l’énorme risque de figurer dans un groupe de la mort. Une victoire mardi face à la Roumanie permettrait à la Nati de ravir la première place du groupe et de s’assurer une place bien plus confortable dans le « chapeau 2 ».

Si les chantiers avant l’Euro sont nombreux au vu des lacunes affichées, l’Association Suisse de Football (ASF) se retrouve à l’aube d’une décision cruciale : confirmer ou limoger son sélectionneur Murat Yakin, de plus en plus sous le feu des critiques et dont les choix samedi soir comme la titularisation d’Eray Cömert dans le couloir droit ont encore interrogé les observateurs. /jpi