Les secrets des champions olympiques de saut d’obstacles

C’est un genre de bible du saut d’obstacles qui vient de sortir. Le livre du journaliste spécialiste d’équitation Alban Poudret « Champion olympique de saut d’obstacles, les secrets des 10 derniers médaillés d’or » est disponible depuis lundi aux éditions Actes Sud. La recette du succès de ces champions et notamment celle du Jurassien Steve Guerdat et décortiquée. Un livre complété par un 2e ouvrage collector aux éditions Slatkine qui compte de nombreuses photos et un classement des cavaliers du siècle notamment.





Steve Guerdat à l’honneur

Alban Poudret, invité mardi de La Matinale, propose notamment un dialogue avec le cavalier de Bassecourt Steve Guerdat, champion olympique en 2012 à Londres. « Le Federer du saut d’obstacles », comme il est surnommé par ses adversaires qui saluent aussi « ses qualités humaines, ses nerfs très solides », résume Alban Poudret. Le papa de Steve, Philippe, coach et sélectionneur qui a mené l’équipe de France à l’or olympique à Rio en 2016, témoigne aussi dans l’ouvrage collector des secrets du saut d’obstacles par équipe. Ce n’était « pas évident de le convaincre parce que c’est quelqu’un d’assez modeste et discret. Trois jours avant le bouclage de mon livre, il a enfin dit oui » et accepté de se livrer, raconte Alban Poudret au sujet de Philippe Guerdat. /mmi