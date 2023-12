Un dealer jurassien derrière les barreaux

Une peine de 30 mois d’enfermement. C’est la sentence rendue lundi matin à l’encontre d’un dealer jurassien. L’homme a été arrêté et placé en détention en mai 2022. Devant le Tribunal pénal de première instance à Porrentruy, le quarantenaire a reconnu les faits et a accepté l’acte d’accusation pour de nombreux délits en lien avec la loi sur les stupéfiants, ainsi qu’une infraction à la loi sur les transports et des violences sur des fonctionnaires, qui se portaient plaignants.

L’homme, qui se tenait devant la justice, n’est pas un grand malfrat, mais « sa culpabilité est grave », selon le juge David Cuenat. Son arrestation s’inscrit dans le combat des autorités pénales contre le Crystal meth. La drogue, répandue dans le Jura, est très addictive et dangereuse.

Hormis la méthamphétamine, l’acte d’accusation évoque aussi la vente de speed, de cocaïne ou encore de shit, à de nombreuses personnes pour un montant de plus de 10'000 francs depuis 2017. Le Jurassien se déplaçait pour son trafic jusqu’à La Chaux-de-Fonds et dans le Jura bernois. La plupart des transactions se déroulaient toutefois à son domicile dans la vallée de Delémont. L’homme avait déjà été condamné pour des faits similaires par les autorités neuchâteloises et jurassiennes.

Sa complice et compagne de l’époque écope elle de 18 mois avec un sursis de 3 ans. La Jurassienne travaille depuis 3 mois en tant que femme de ménage et tient à avancer dans sa vie. Les deux prévenus ne feront pas recours contre ces décisions. Ils devront aussi s’acquitter de plusieurs amendes. /ncp