Jonathan Hazen reste fidèle au HC Ajoie

Jonathan Hazen va poursuivre l’aventure au HC Ajoie. Le contrat de l’attaquant québécois a été prolongé pour les deux prochaines saisons avec une option pour la saison suivante, annoncent les dirigeants du club de National League dans un communiqué mardi. Arrivé dans l'effectif en 2015, l'ailier de 33 ans, actuel Top Scorer ajoulot a cumulé 518 points en 327 matches de Swiss League et 66 points en 82 matches de National League. « Je suis heureux que Jonathan Hazen se soit engagé avec nous pour la suite de sa carrière. Il réussit une excellente saison. Avec son expérience et son habileté devant le but, il est un élément indispensable dans notre secteur offensif. », se réjouit le directeur sportif Julien Vauclair. Avec cette signature, le HC Ajoie compte désormais trois étrangers sous contrat pour la saison prochaine, Philip-Michaël Devos et TJ Brennan ayant tous deux des ententes valables jusqu'à 2025. /comm-fco-the