Un cahier pour briser l’ennui des enfants hospitalisés

À l’hôpital on s’ennuie, surtout quand on est un enfant. C’est avec ce constat en tête que Laïla Kunz et sa classe de 6P de Courrendlin ont réalisé un cahier d’occupation sur le thème « Hôpital des animaux ». Destiné aux enfants hospitalisés à l’Hôpital du Jura, l’ouvrage est rempli d’activités ludiques imaginées par ces élèves âgés de 9 et 10 ans. Les patients du service de pédiatrie peuvent y découvrir des coloriages, des labyrinthes et d’autres jeux. Le projet a germé à la suite d’expériences personnelles vécues par Laïla Kunz. « J’ai un petit garçon qui a une santé fragile. Après sa dixième hospitalisation, je suis revenue en classe et je me suis dit que ça serait intéressant de faire un projet pour l’hôpital », raconte l’enseignante.