Le Jura défilera dans ses plus beaux costumes à Zurich

Un grand rendez-vous attend l’Association des Costumes et Coutumes du canton du Jura (ACCJU). Elle prendra part à la Fête fédérale des costumes du 28 au 30 juin prochains à Zurich, dont la dernière édition s’était tenue à Schwyz en 2010. « Je découvre l’ampleur de l’événement et surtout le dynamisme en Suisse alémanique. Je trouve que c’est porteur », se réjouit Agnès Brahier qui a rejoint l’ACCJU il y a un peu plus d’un an pour en devenir directement la présidente. L’entité jurassienne profitera de la manifestation zurichoise pour mettre en avant les traditions régionales en matière de costumes, de danses, de chants et de produits du terroir.