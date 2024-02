Les équipes jurassiennes ont brillé à ArcObot

Le concours de robotique de l’arc jurassien ArcObot a fait son retour à Bienne. Il était organisé par des enseignants du CEFF industries et du Gymnase de Bienne et du Jura bernois. Après quelques années de pause dues au Covid, le Gymnase a accueilli la 8ème édition samedi. Des jeunes concepteurs de robots issus du secondaire II et de l’école obligatoires de tout l’Arc jurassien se sont défiés dans des épreuves d’habileté sur des plateaux horizontaux. Par équipes, ils devaient conceptualiser et programmer des robots composés de Legos disposés sur un châssis avec des roues. Le concours était l’occasion de mettre en valeur les compétences techniques acquises par les élèves, parfois au travers d’ateliers et de cours à option effectués durant l’année scolaire. « Pour nous en tant que représentants du CEFF industries, le but est de donner envie aux étudiants de se diriger dans le domaine technique », explique Yan Voirol, co-organisateur du concours ArcObot.