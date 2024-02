« 40 ans / 40 voix » avec Pascal Rebetez

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, l’invité était Pascal Rebetez, animateur qui a prononcé le célèbre « C’est parti mon kiki, Fréquence Jura est née », à l’ouverture de l’antenne le 18 février 1984. Journaliste, écrivain, metteur en scène, il a pas mal bourlingué à travers les médias et le monde culturel.

Pascal Rebetez était accompagné par Dorine Kouyoumdjian, journaliste à RFJ durant une décennie dans les années 1990 et actuelle responsable de la communication du Festival du Jura. L’occasion d’évoquer le rôle que RFJ joue depuis quatre décennies au cœur de l’immensité foisonnante de la culture jurassienne. À découvrir ci-dessous. /clo