« 40 ans / 40 voix » avec Valérie et Antoine Droux

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, une fois n’est pas coutume, ils étaient deux invités principaux… parce que l’un ne pouvait aller sans l’autre. Valérie et Antoine Droux sont revenus dans les locaux où tout a commencé : leur carrière médiatique et leur amour. A eux deux, ils cumulent 11 ans de travail à RFJ et ont sans doute davantage œuvré la nuit que le jour pour réveiller les Jurassiens avant de partir en faire de même sur les ondes de La Première. Valérie y présente toujours chaque matin La revue de presse. Quant à Antoine, il a mené l’émission Médialogues et travaille désormais sur des podcasts pour raconter des histoires criminelles qui ont marqué la Suisse.

En juillet, Valérie et Antoine Droux fêteront 20 ans de mariage. « Ce n’est pas (que) la voix d’Antoine qui m’a fait craquer, c’est sa façon d’hacher les oignons », a raconté Valérie dans une émission où les anecdotes furent légions et qui s’est terminée dans un véritable fou-rire collectif ! A savourer ci-dessous. /clo