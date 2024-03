Les assises de l’agriculture jurassienne dans un contexte de mobilisation générale

Un prix du lait toujours trop bas

Au niveau des structures, le Jura recensait 896 exploitations en 2023, soit une perte de onze entités. « Le taux de cessation d’activités est le plus faible de Suisse dans notre canton », a expliqué le directeur d’AgriJura, François Monin. En ce qui concerne les différents marchés, le Jura est surtout porté par la production animale et bovine. « Le prix du lait est relativement mal payé. Il y a eu quelques centimes d’augmentation ces dernières années, mais ils ont été directement engloutis par l’augmentation des prix de production. On réclame un prix plus haut », a indiqué à notre micro Nicolas Pape. L’Interprofession du lait doit d’ailleurs communiquer ce vendredi les nouveaux prix en la matière. Enfin, pour le marché de la viande, « ça va moyennement, mais un effort pourrait encore être fait quand on voit le prix des viandes à l’étalage et ce qu’on nous donne », a conclu le président de la chambre d’agriculture.





La biodiversité en question

L’assemblée générale a, par ailleurs, adopté une résolution sur la biodiversité. AgriJura appelle à refuser l’initiative qui sera soumise à la population cet automne et qui demande d’accorder davantage de surfaces à la biodiversité. Le texte de la chambre d’agriculture indique que les familles paysannes jurassiennes s’engagent notamment à augmenter la qualité plutôt que la quantité de ces zones écologiques.

Les membres ont également accepté l’achat de nouveaux locaux à Glovelier pour les bureaux d’AgriJura pour un montant de 1,1 million de francs. À la suite de la démission de Jean-Bernard Chavanne, ils ont enfin élu Céline Turberg de Beurnevésin pour lui succéder au sein du comité. /alr