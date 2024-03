Les fans de Dragon Ball pleurent son créateur

Triste nouvelle pour les fans de Dragon Ball. Son créateur, Akira Toriyama, est décédé le 1er mars d'un hématome sous-dural à l'âge de 68 ans. Depuis 1984, il contait la vie et les aventures de Son Goku, le prodige des arts martiaux. C’est donc plusieurs générations qui ont lu, vibré, joué, découvert la culture japonaise grâce à lui. Dragon Ball, c'est 260 millions de mangas à travers le monde, des adapations à la télévision, au cinéma, en jeux vidéos.

Au Japon, il est considéré comme l’un des trois meilleurs auteurs de mangas de tous les temps.

Lorsqu’il a dessiné Dragon Ball, il voulait simplement plaire aux garçons au Japon et ne s’était jamais imaginé un tel succès : « Pour moi Dragon Ball est un miracle. Il a aidé quelqu'un comme moi, qui a une personnalité tordue et difficile, à faire un travail décent et à se faire accepter par la société », a-t-il déclaré lors d’une interview.

Sur les réseaux sociaux, les auteurs des mangas One piece et Naruto lui rendent un vibrant hommage en évoquant l’influence de d’Akira Toriyama sur leur travail. / cbu