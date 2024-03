Tudor offre une visibilité au Team Humard Vélo-Passion

Le fait d’avoir envoyé autant de jeunes talents au plus haut niveau offre une vitrine intéressante à la formation de Jocelyn Jolidon. « On a beaucoup de demandes », affirme-t-il. Quatorze coureurs garnissent actuellement ses rangs et des demandes affluent de tous les horizons. « On a même reçu une demande d’un cycliste slovaque qui a vécu une année à Saignelégier avec nous. Il avait vu que plusieurs coureurs partaient dans une équipe professionnelle et qu’on avait un bon programme de course », se souvient-il. Toutefois, il est difficile pour Jocelyn Jolidon d’encadrer plus de monde à l’heure actuelle. /lge