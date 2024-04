Le camp théâtre, on y revient toujours

« Le camp théâtre marque une vie ! » C’est l’aveu des participants à la semaine organisée par la Coordination jeune public et qui rassemble plus de 60 enfants du Jura et du Jura bernois à Delémont. La semaine a affiché « complet » en seulement deux jours cette année. Si le camp qui se tient depuis plusieurs décennies n’est ouvert qu’aux jeunes jusqu’à 16 ans, certains font tout pour trouver un moyen d’y revenir. Une fois que vous êtes piqués par la magie du camp théâtre, difficile de s’en éloigner, comme l’explique le responsable du camp Célien Milani : « Quand on a fait le camp théâtre, on a envie d’y revenir », assure celui qui a d’abord été élève au camp puis animateur. Le succès s’explique peut-être ainsi : « Quand j’étais petit et que j’arrivais dans ce camp, j’avais toujours l’impression d’arriver à Poudlard », se souvient Célien Milani. Parmi les fidèles des fidèles, Timéo, qui participe à son 10e camp, et Yvann, 3 camps à son actif, vivent leur dernière édition : « Je suis un peu dégoûté, j’aurais dû commencer plus tôt ! », plaisante Yvann. Les deux compères voudraient bien revenir au camp théâtre comme animateurs…