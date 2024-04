Des frigos solidaires à St-Ursanne et à Courroux

Clos du Doubs et Courroux s’engagent dans la lutte contre le gaspillage. Les deux communes ont inauguré ce samedi leur propre frigo solidaire. L’équipement mis en place à Courroux se situe à la place des Mouleurs, devant le bureau communal. Quant à celui de Clos du Doubs, il a vu le jour à la rue Basse, dans le bâtiment de la filiale postale de St-Ursanne. Les deux frigos communautaires s’appuient sur le même principe : chacun peut mettre à disposition des autres habitants des denrées qui ne sont ni périmées, ni entamées. Le concept est toutefois un peu différent. Le frigo solidaire de St-Ursanne se base sur le principe de celui de Porrentruy, à savoir sous la forme d’un local. L’originalité porte sur le local en question qui n’est autre que l’ancienne cabine téléphonique située dans le bâtiment du bureau de poste et qui est mise à disposition gratuitement par le géant jaune. Le projet baptisé Cabine Anti-Gaspi a été porté par l’association Clos du Doubs Solidaire. Il est mis à l’essai pendant une année, le temps de voir s’il engendre des nuisances pour les propriétaires du bâtiment de la Poste. Du côté de Courroux, c’est la commune qui a lancé le projet. Elle s’est approchée de Mme Frigo, une association lucernoise qui a livré un équipement clé en main posé devant le bureau communal. Une équipe de bénévoles sera en charge du contrôle trois fois par semaine et un accord a également été trouvé avec des commerçants du village pour qu’ils déposent leurs invendus. A noter encore que Moutier, future commune jurassienne, dispose également d’un frigo solidaire mis en place par l’association Mme Frigo. /comm-fco