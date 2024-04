Delémont rejoint le projet win3

Win3 séduit la capitale jurassienne. Pro Senectute Arc jurassien a lancé en 2018 ce projet intergénérationnel qui a pour but de mobiliser des seniors bénévoles dans des classes d’école des cycles 1 et 2 à raison de deux à quatre périodes par semaine. L’objectif est de former un tandem avec les enseignants et donc de prendre en charge certaines tâches. Neuf classes de Delémont ont ainsi décidé de rejoindre l’aventure, selon un communiqué transmis ce mardi. Au total, elles seront 22 dans le canton dès la rentrée d’août à participer à win3. À l’échelle de l’Arc jurassien, près d’une centaine de classes prennent part au projet. /lge