La Fondation Clair-Logis a trouvé un repreneur

Résultats financiers en-dessous des attentes

En intégrant le groupe Tertianum, la Résidence Clair-Logis pourra poursuivre avec les équipes actuelles sa mission de soins et d’accompagnement pour les seniors de la région. Elle pourra également « bénéficier de nouveaux développements et de nouvelles synergies », relève le Conseil de Fondation. Pour rappel, la Fondation avait annoncé chercher un repreneur en novembre 2023. Un taux de remplissage inférieur à ce qui était prévu et des charges élevées étaient à l’origine de résultats financiers en-dessous de ceux budgétisés. « C'est un groupe qui connaît parfaitement la problématique de la gestion d'EMS, avec plus de 90 établissements en Suisse. On leur fait totalement confiance, » assure Patrick Chapuis. /comm-gtr-tna