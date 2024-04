Nouvelle jeunesse pour les caves du Château de Delémont

Il y a à nouveau du vin dans les caves du Château de Delémont. Après le départ à la retraite du dernier gérant en 2022, la ville, propriétaire, a entrepris de restaurer les locaux. L’objectif était de sauvegarder et de mettre en valeur une architecture historique. Un accent particulier a ainsi été mis sur les sols en pierre et les escaliers, de même que sur les murs et plafonds voûtés qui ont été repeints de manière traditionnelle à la chaux. Une cloison a été démolie pour offrir une vision sur le volume d’ensemble, et une ancienne liaison recréée. Le mur extérieur du Château est à nouveau visible dans la pièce qui sert de bureau au nouveau gérant, le cuisinier et caviste Léo Macquat. Dans cette même pièce, qui fait partie de l’extension du Château, un ancien parquet a été découvert sous une couche de lino et entièrement restauré.

Parallèlement, plusieurs installations techniques ont été mises aux normes, y compris en matière d’accès aux personnes à mobilité réduite. Une cuisine a par ailleurs été aménagée au milieu des caves, pour permettre au nouveau gérant, cuisinier de formation, de proposer une offre culinaire.

Le Château de Delémont a 300 ans cette année. Dès le début, les caves ont servi à entreposer les vins de la Principauté. Plusieurs commerçants en vins en ont ensuite assuré la gestion. Le nouveau venu, Léo Macquat, nous a ouvert les portes avant l’inauguration officielle.