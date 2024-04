Marco Sieber, nouvel astronaute suisse à l’Agence spatiale européenne

La Suisse compte un nouvel astronaute à l’Agence spatiale européenne (ESA). Une cérémonie officielle s’est déroulée ce lundi matin devant les représentants de la presse et des maîtres de formation de l’ESA. Le Biennois Marco Sieber fait partie des cinq membres de la nouvelle volée des astronautes européens « The Hoppers ». Ils pourront être appelés à travailler dans la station spatiale internationale (ISS) et peut-être envoyés pour une mission future en direction de la lune. C’est donc une étape importante pour les jeunes astronautes, dont Marco Sieber qui attendait ce jour avec impatience…