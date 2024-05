L’incendie de La Chaux-de-Fonds, 230 ans plus tard

La Chaux-de-Fonds aurait pu disparaître de la carte en 1794. Les autorités de la Métropole horlogère invitent la population, samedi, à une soirée de commémoration de l’incendie d’il y a 230 ans. Un brasier accidentel qui s’était déclaré à l’actuelle rue Fritz-Courvoisier, à l’époque appelée rue des Juifs. Cet incendie avait détruit quasi complètement l’ancien village, mais ce sont sur ses cendres que la ville actuelle a été bâtie. À l’époque, La Chaux-de-Fonds était un petit village situé autour de l’actuelle place de l’Hôtel-de-ville. Les maisons étaient majoritairement construites en bois et assez serrées entre-elles. La commune comptait presque 3'000 habitants en incluant les fermes qui se trouvaient tout autour, mais le cœur même du village était peuplé d’environ 200 personnes seulement, raconte Sylvie Pipoz. La déléguée à la valorisation du patrimoine pour la Ville de La Chaux-de-Fonds raconte l’incendie de la nuit du 4 au 5 mai 1794, un événement tragique, mais « qui ne fera pas de victime humaine », relève-t-elle. Sylvie Pipoz qui reconnaît que malgré cela, le bilan est lourd car beaucoup de familles se sont retrouvées sans foyer. « Il y a 52 maisons qui vont être détruites, plus de 170 familles à la rue, le temple et la maison de cure sont détruits aussi. Donc on a un village qui a quasiment disparu », explique Sylvie Pipoz.