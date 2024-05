Deux centrales photovoltaïques fleurissent sur les toits de Tornos

Quelques 5'300 m2 de panneaux photovoltaïques sont installés sur le dessus des bâtiments de Tornos SA. Cette superficie globale n’est autre que la réunion de deux centrales. La première, composée de 1'598 panneaux, appartient à la ville de Moutier. Elle devrait produire environ 680'000 kilowattheures par an. La seconde, appartenant à Tornos SA, se compose quant à elle de 1'041 panneaux pour une production d’environ 442’000 kilowattheures par an. L’entreprise prévôtoise, qui agit dans le secteur des machines-outils, a choisi de se joindre au projet communal dans un objectif de durabilité, mais aussi pour maintenir des coûts électriques stables. « L’objectif c’est d’utiliser un maximum cette énergie produite en autoconsommation », déclare Michel Studer, responsable de la partie infrastructure chez Tornos SA. Le reste de l’énergie excédentaire sera ensuite utilisé par les services industriels de Moutier. Quant au prix du kw/h, Michel Studer espère qu’il sera fixé « entre 10 et 12 centimes », pour la partie énergie.