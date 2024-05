Les Breuleux font un geste pour réduire les primes maladie

Les Breuleux vont débloquer une aide communale pour la réduction des primes maladie. Les autorités l’annoncent mardi dans un communiqué. Concrètement, le Conseil communal a décidé de combler la mesure d’économie du canton visant à supprimer le droit à la réduction des primes pour les adultes de moins de 25 ans qui suivent une formation et pour les enfants de moins de 18 ans, dont les parents atteignent un revenu déterminant entre 53'000 et 56'900 francs.

Cette catégorie de personnes bénéficiera ainsi pour l’année 2024 d’un subside communal de 180 francs par mois et par enfant à charge de moins de 25 ans qui suit une formation et de 94 francs par enfant de moins de 18 ans. L’exécutif breulotier a, par ailleurs, décidé cette année d’octroyer une moitié de subside aux familles dont le revenu déterminant se situe entre 57'000 et 60'999 francs. Les demandeurs en-dessous de 53'000 francs seront aiguillés vers l’Établissement cantonal des assurances sociales.

Ces mesures ne sont pour l’instant valables que pour cette année. Le Conseil communal étudiera la possibilité de renouveler l’opération dans le cadre de l’élaboration des futurs budgets. Un règlement pourrait être rédigé et proposé à l’assemblée communale. /comm-alr