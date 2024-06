Les chiens courants à l’honneur à Saignelégier

Les plus beaux chiens courants sont mis à l’honneur à Saignelégier. La Halle-Cantine accueille une exposition canine nationale ce samedi. Ces chiens de chasse sont spécifiquement utilisés dans la traque du gibier. Organisée par le comité du Club suisse du chien courant du nord-ouest de la Suisse en partenariat avec la société Diana des Franches-Montagnes, la manifestation propose des concours en marge de l’exposition. Ce sont ainsi plus de 120 individus, de toutes races confondues, qui vont être départagés en fonction de leur conformité morphologique par rapport aux standards établis par la Fédération cynologique internationale. L’objectif est de déterminer les meilleurs spécimens. Il s’agit donc d’un rendez-vous important pour les éleveurs selon Etienne Dobler : « On essaie par la suite d’utiliser les plus beaux et les meilleurs spécimens ». Le président du comité d’organisation précise que c’est aussi l’occasion pour les exposants d’établir des points de comparaison et de « se former l’œil ».

L’événement met particulièrement en valeur les quatre variétés de grands chiens courants de race suisse : le Bruno du Jura, le courant lucernois, le courant schwytzois ainsi que le courant bernois. Tous appartiennent à la même race, développée depuis des décennies pour ses qualités comme « la finesse de son nez, son endurance et son physique qui lui permet de parcourir nos vallons jurassiens », détaille Etienne Dobler. L’éleveur de Glovelier précise que seule la couleur de la robe varie d’une variété à l’autre.

À ces variétés suisses s'ajoutent plusieurs races invitées comme le Beagle, le Basset des Alpes, le Basset de Westphalie, le Petit Bleu de Gascogne et le Dachsbrake.