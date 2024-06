Pro Senectute Arc jurassien doit augmenter le prix des repas livrés aux seniors

Une suite incertaine

Le directeur de Pro Senectute Arc jurassien s’inquiète pour l’avenir. Selon lui, le Canton du Jura prévoit une baisse de subvention en faveur de son service de repas à domicile deux fois plus importante l’année prochaine, soit 184'000 francs. Une suppression totale de la prestation n’est pas totalement exclue. « On ne peut pas la fournir à perte parce que c’est l’ensemble de l’organisation qui se trouverait péjorée dans son financement, explique François Dubois soulignant l’importance de ce service qui représente, pour les clients de la Fondation, un repas mais aussi une présence et un petit moment de dialogue avec les livreurs. »

François Dubois a voulu rappeler qu’avant ces coupes, les autorités cantonales ont subventionné la Fondation à hauteur de 352'000 francs par an. Il a insisté sur la générosité passée du Jura et sur le fait que Pro Senectute Arc jurassien comprend la situation financière du Canton. /nmy