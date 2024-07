St-Imier inaugure officiellement sa piscine

Un début de saison frileux

Malgré l’amélioration des nouvelles installations destinées aux familles comme l’aménagement d’une pataugeoire en tartan, de jeux d’eau ou encore d’un toboggan aquatique, ainsi que des vestiaires totalement rénovés, la fréquentation de ce début de saison laisse plutôt à désirer. Depuis le 25 mai, date de l’ouverture de la saison, la piscine d’Erguël a enregistré 4300 entrées. « On espère rapidement avoir une météo plus clémente pour que les gens puissent venir », explique Olivier Zimmermann, conseiller municipal en charge des bâtiments et des infrastructures sportives. Après un peu plus d’un mois d’ouverture, l’heure est aussi aux premiers retours de la part des utilisateurs des infrastructures. Ces derniers sont globalement positifs, assurent les autorités, même s’il y a toujours des pistes d’améliorations possibles. « On nous a dit que ça manquait un peu d’ombre mais on va laisser le temps aux arbres de pousser », plaisante l’élu imérien.

Un luxe impayable ?

Reste que les coûts de rénovations et d’entretient d’une telle infrastructure pèsent lourds sur les épaules de la cité imérienne. D’après les autorités, la perte enregistrée chaque année pour l’entretien de la piscine d’Erguël est de l’ordre 350'000 à 400'000 francs. Des charges d’autant plus pénibles à supporter que la commune compose déjà avec un déficit structurel et un endettement important. Dès lors une question se pose : St-Imier peut-elle encore s’offrir le luxe d’avoir sa propre piscine ? « La population a été sondée, le oui a été très large donc on voit que c’est plébiscité », souligne Corentin Jeanneret.