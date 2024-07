La belle surprise des comptes de Damphreux-Lugnez

La fusion entre Lugnez et Damphreux, effective depuis le 1er janvier 2023, a mis du beurre dans les comptes de la commune fusionnée. Ils bouclent pour l’année dernière sur un bénéfice exceptionnel de 375'240 francs, grâce notamment à l’allocation de fusion touchée lors du dernier exercice, et ont été approuvés mercredi soir par les 25 citoyens réunis en assemblée communale. Les ayants droit ont aussi accepté un crédit de 170'000 francs pour la transformation et la rénovation en appartement des locaux du rez-de-chaussée du bâtiment communal de Lugnez. Le nouveau règlement relatif aux redevances communales sur la consommation d’électricité a également été approuvé. /comm-jpi