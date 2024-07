La Poste veut se doter d’un nouveau centre de logistique à Delémont

La Poste va construire un nouveau bâtiment à Delémont. Le géant jaune a publié jeudi dans le Journal officiel un projet de centre de logistique en zone industrielle. Actuellement, ses facteurs sont répartis sur deux sites dans la capitale jurassienne. Les employés qui travaillent avec des tricycles électriques et de petites voitures légères se trouvent à l’ancienne usine SAFED. Ceux qui sont chargés de livrer les colis avec les camionnettes occupent un bâtiment à la rue de la Communance dont la Poste n’est pas propriétaire. L’objectif est donc de réunir la centaine de facteurs et de livreurs dans un nouveau bâtiment qui sera situé à la rue Robert-Caze, selon le porte-parole du géant jaune, Laurent Savary. L’investissement total devrait atteindre environ 10 millions de francs. La Poste espère pouvoir prendre possession de son nouveau site en 2027 au plus tard. /alr