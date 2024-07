Un 1er août moins explosif

Ça ne vous aura pas échappé, les traditionnelles cabanes de feux d’artifice sont absentes des abords de vos magasins préférés. À l’approche des festivités du 1er août, il est donc difficile de se procurer des fusées et autres engins pyrotechniques de catégories 2 et 3. Plusieurs enseignes ont décidé de ne plus en vendre. C’est le cas, par exemple, de Lidl qui franchit le cap cette année. Le porte-parole du géant allemand évoque une décision prise au regard des « risques de feux de forêt en été ». Du côté de Landi, c’est la deuxième année consécutive que les grands feux d’artifice ne sont plus proposés aux clients, et ce malgré le fait que la situation ne soit pas idéale « d’un point de vue prestation », selon Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA situé à Delémont.