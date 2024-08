Une dernière Foire du Jura à la Halle des expositions en 2024 ou 2025

La démolition de la Halle des expositions à Delémont franchit un nouveau cap. La demande de permis est publiée ce jeudi dans le Journal officiel. Les travaux concerneront le bâtiment et les aménagements extérieurs pour une remise en terre végétale du site. Les éventuelles oppositions peuvent être transmises jusqu’au 9 septembre. Si la tenue de la Foire du Jura est assurée cette année, la société Comptoir delémontain SA, détentrice du droit de superficie jusqu’à fin 2025, souhaiterait réaliser les travaux début 2026. Cela permettrait d’organiser une dernière fois la manifestation dans la Halle des expositions l’année prochaine. La Municipalité de Delémont, propriétaire du terrain, devra donner son accord. « La tenue de la Foire du Jura en 2025 est du domaine du possible », a confié la commune à RFJ, sans plus de certitude. /mmi