Des Jurassiens gagnent les 24 heures de la piscine de Moutier

La piscine prévôtoise a vécu ses plus belles heures de la saison. Des dizaines de passionnés de natation se sont mouillés entre vendredi soir et samedi soir, à l’occasion des 24 heures de la piscine de Moutier. Pour la troisième édition de l’événement, six équipes étaient inscrites. Une cinquantaine d’athlètes ont nagé un total de 434 kilomètres, auxquels s’ajoutent 30 kilomètres parcourus individuellement par une nageuse. C’est un groupe du Club de Natation de Delémont composé de neuf nageurs qui l’a emporté. Les organisateurs sont « très contents » de cette cuvée 2024. /mle