Les saucisses du Jura stars des Jeux olympiques

« Ils ont passé une première commande, puis une deuxième et ça s’est enchaîné. On avait vacances durant les JO, mais on a dû se débrouiller pour refaire de la saucisse sur nos vacances ! Je leur avais dit qu’en cas de rupture de stock je pouvais dépanner, mais je ne m’attendais pas à ce qu’ils reviennent aussi souvent ! », souffle Philippe Domon pour qui les Jeux ne sont pas finis puisque les paralympiques démarrent fin août. « On va préparer cette semaine une nouvelle commande, mais on n’a pas encore les chiffres. Ils me donnent des délais assez courts donc c’est parfois assez chaud ! », sourit Philippe Domon qui, malgré le rythme effréné, y prend goût. Le boucher de Alle se dit prêt, sur le ton de la boutade, à livrer Los Angeles en 2028. /jpi