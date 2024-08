La vieille ville de Moutier à nouveau en fête

Ce sont en tout neuf concerts qui s’enchaineront sur les scènes dès 22h, avec des initiations et démonstrations de bachata et salsa dès 18h30, les deux jours. La musique live commence ainsi un peu plus tard que lors la précédente édition il y a deux ans et la quantité a été revue à la baisse. Il s’agit d’une manière de faciliter l’organisation selon Liam Mc Gillivray, mais aussi d’éviter de faire coïncider les concerts avec les heures de repas : « Parfois ça pouvait déranger les gens qui soupaient », explique le programmateur.

La journée du samedi comprend son lot d’activités, dont certaines sont inédites au sein de la fête de la vieille ville. La ludothèque et le Service de la Jeunesse et des Actions communautaires ont été mandatés pour faire découvrir un panel de jeux au public. Deux petits pavillons seront dressés pour que les enfants puissent s’amuser sur place, l’occasion de « faire découvrir l’assortiment conséquent de la ludothèque et essayer de se décrocher un petit peu des écrans », explique Marie-Claire Schori. La Prévôtoise est l’une des membres fondatrices de la ludothèque, active depuis plus de 40 ans. Un memory géant où « il s’agira de circuler dans tout le périmètre de la vieille ville pour trouver et résoudre une énigme » sera aussi à disposition. Enfin, une compétition avec un jeu d’adresse offrira la possibilité de remporter des lots, ou comme le dit Marie-Claire Schori : « une petite attention ».