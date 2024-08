Le Château de Delémont fête ses 300 ans

Des activités pour tous les goûts

Le Château de Delémont n’a cessé durant les décennies de renforcer son rôle majeur dans la vie culturelle jurassienne en accueillant de nombreuses manifestations. Il est notamment connu pour abriter une école. Tout cela va être mis en avant durant cette dizaine de jours. Durant le premier week-end, les 7 et 8 septembre, des portes ouvertes se tiendront où les curieux auront l’occasion de découvrir expositions, conférence, concerts ou encore spectacles. Des visites guidées sont également organisées avec des guides officiels, mais aussi avec des « guides en herbe de l’école primaire, formés par l’équipe du Musée jurassien d’art et d’histoire », indiquent les organisateurs ce lundi. Il s’agit tout simplement des élèves de 6e, 7e et 8e harmos qui présenteront le bâtiment dans lequel ils étudient.

Le second week-end, du 14 au 15 septembre, les animations proposées seront les mêmes avec certaines nouveautés à l’accent plus familiales organisées par les élèves de l’école. L’arboretum du Château sera notamment inauguré. Le samedi soir, un grand spectacle d’improvisation théâtrale et musicale sera présenté à la halle du Château.





Un clou du spectacle liant histoire et technologie

Durant six soirées (5, 6, 7, 12, 13 et 14 septembre), un jeu de projection architectural sera visible sur l’édifice à 21h et 21h30. L’objectif est de transformer le Château de Delémont en toile vivante. Ce spectacle a pour but de raconter au public l’histoire du château grâce à un jeu de lumière projeté sur les pierres tricentenaires de l’édifice. Retrouvez tout le programme des ces festivités ici. /lge