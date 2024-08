L’exposition « L’art de l’autonomie » mise sur papier

La Biennale Visarte Jura remet le couvert. L’exposition de la section régionale de l’association professionnelle des artistes visuels présente le second volet de sa 20e édition dès samedi et jusqu’au 22 septembre dans les anciennes usines Condor à Courfaivre. Les œuvres de 27 artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne seront visibles. « C’est un état des lieux de l’art contemporain dans la région à l’heure actuelle que nous souhaitons rendre visible. Ces œuvres très différentes témoignent d’une richesse collective. Notre message au public est de se rapprocher des artistes », explique le vice-président de visarte.jura Adrien Jutard, qui précise que 1'500 visiteurs sont venus voir le 1er volet de cette Biennale 2024 du 1er au 23 juin dernier.

Cet événement sera aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’exposition « L’Art de l’Autonomie » réalisée en parallèle sur des artistes qui ont participé à la création du canton du Jura à l’occasion des 50 ans du plébiscite. Un catalogue vient d’ailleurs de paraître sous l’égide du commissaire de l’exposition Yves Guignard. « Une exposition peut être importante, mais elle souffre de son caractère éphémère et la seule manière de l’inscrire dans la durée est de faire un catalogue. C’est d’autant plus important qu’on est dans une histoire qui est encore en cours, puisque quelques-uns de ces artistes sont toujours en vie. Le fait que ce livre ait été réalisé entre les deux volets de la Biennale permet d’avoir des images d’archives, les œuvres dans leur contexte d’origine et des vues de l’exposition », explique l’historien de l’art.