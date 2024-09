Commentaire : Moutier, le Jura, l’Histoire et… le vent

Les prises de position se multiplient pour appeler les Jurassiens à voter « oui » le 22 septembre prochain au Concordat sur le transfert de Moutier. Institutions, organismes divers, personnalités et partis politiques ont fait part de leur soutien au texte qui règle les modalités du changement d’appartenance cantonale de la cité prévôtoise. Deux formations politiques se montrent toutefois plus discrètes : le Parti libéral-radical jurassien et l’UDC Jura. Le PLRJ soutient pourtant le Concordat mais non sans avoir refusé de justesse une proposition de laisser la liberté de vote. Quant au parti agrarien, il a aussi décidé d’appuyer le document mais avec une toute petite voix de majorité.