Que la Musique des Lumières soit

Pleins feux sur Musique des Lumières. Comme chaque année depuis 24 éditions, la musique classique ou musique « écrite » reprend ses droits dans la région grâce à cette manifestation qui s’étend d’octobre à mai dans différentes salles de la région.





Demandez le programme

Pour cette saison 2024-2025, neuf concerts seront proposés. Les répertoires de grands compositeurs tels que Schubert, Verdi, Bach, Mozart, Beethoven ou encore Brahms seront mis à l’honneur. Concertos, symphonies, ouvertures et suites raviront les oreilles aussi bien expertes que néophytes. Les formats varient aussi, de la musique de chambre à l’opéra en passant par un spectacle conçu spécialement pour les plus petits, autour du personnage de Babar. Un coup de cœur en particulier pour Facundo Agudin, directeur artistique de Musique des Lumières ? « Cet automne nous donnons une production qui s’appelle Bach & Bach, le père et le fils, et ça c’est une opportunité pour découvrir le plus grand Bach », assure le chef d’orchestre.