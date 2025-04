Le Conseil fédéral s’exporte à Neuchâtel

« Un choix sentimental, affectif », voilà ce qui a guidé à la décision de Karine Keller-Sutter de faire siéger le Conseil fédéral à Neuchâtel pour sa séance extramuros. La présidente de la Confédération a, en effet, fréquenté l’École supérieure de Commerce de la ville et en a gardé de bons souvenirs. « Je trouve que Neuchâtel est une ville extrêmement belle et intéressante », confie-t-elle au micro de notre correspondant parlementaire, Serge Jubin.

Alors que les équilibres mondiaux sont toujours davantage chamboulés, qu’il faut équilibrer les finances fédérales et que la cote du Conseil fédéral est en baisse, la libérale-radicale saint-galloise rappelle l’importance du dialogue au sein du collège. « On ne vote jamais, on essaye toujours de trouver des solutions à travers des compromis, en discutant. Jusqu’à ce qu’on trouve une ligne qui convienne à peu près à tout le monde », explique-t-elle.

Après la décision du président américain Donald Trump de taxer les produits suisses à 31%, elle souligne également l’importance de « défendre nos valeurs comme le commerce international, le libre-échange, les droits de l’homme, le droit international. » /sju-mlm