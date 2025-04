Un témoignage filmé sur le voyage de la Bible de Moutier-Grandval

La Bible de Moutier-Grandval, son histoire et son voyage de retour dans le Jura font l’objet d’un documentaire. Un film de trente minutes intitulé « Le manuscrit voyageur » sera diffusé ce jeudi soir à 23h00 sur RTS 1. Le documentaire a été produit par la société jurassienne Image & Son et a été réalisé par Romain Guélat. Il a été tourné à l’occasion du retour dans le Jura du célèbre ouvrage qui est visible au Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont jusqu’au 8 juin prochain.

Le documentaire vise deux objectifs : documenter la venue du manuscrit et retracer son histoire. Il met également en lumière les personnages qui ont permis à l’ouvrage de traverser les siècles et les frontières. Le film mêle ainsi le récit de l’histoire de la Bible de Moutier-Grandval et celui de son accueil dans le Jura. Le document débute à Londres pour découvrir le manuscrit – qui est détenu par la British Library – aux côtés d’Angéline Rais, une Jurassienne docteure en langues médiévales et modernes. Des spécialistes et des experts, archéologues et historiens, apportent également leur expertise dans le film. Le dessinateur jurassien Guznag intervient aussi, en dessins, dans le documentaire pour révéler la richesse visuelle et symbolique de l’ouvrage qui comporte de superbes enluminures.

Une version longue du documentaire est prévue avec des réactions du public ainsi que des séquences sur la fermeture de l’exposition et sur le départ de l’ouvrage. Elle sera destinée aux salles de cinéma et aux écoles. /comm-fco