La Bible de Moutier-Grandval fait le plein

L’accès à la Bible de Moutier-Grandval affiche complet. Le Musée jurassien d’art et d’histoire annonce ce mercredi qu’il n’est plus possible de réserver un créneau horaire pour admirer le manuscrit d’ici au 8 juin, jour de la fermeture de l’exposition à Delémont. Les responsables précisent que les personnes qui auraient manqué le coche peuvent s’inscrire sur une liste d’attente en s’annonçant par courriel (reservation@mjah.ch). L’exposition temporaire qui invite à partir sur les traces de la Bible de Moutier-Grandval reste en revanche accessible sans réservation. /comm-clo