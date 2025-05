La Bible de Moutier-Grandval attire loin à la ronde

Ils viennent de loin pour admirer la Bible de Moutier-Grandval. Depuis deux mois, l’ouvrage du IXe siècle est exposé au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont. Propriété de la British Library de Londres, ce précieux manuscrit a été prêté jusqu’au 8 juin et les visites se suivent à un rythme soutenu. Si le billet n’est pas réservé d’avance, il est difficile de trouver de la place. Des touristes de toute la Suisse, de France, d’Allemagne et même d’Angleterre, puisque la Bible de Moutier-Grandval n’est pas visible habituellement, se pressent pour voir cet objet unique.

Barbara de Bâle a profité de sa visite au musée pour se promener en ville et manger au restaurant. Gisèle du canton de Glaris faisait partie d’une association d’historiens du papier et venait pour la première fois au MJAH. Certaines personnes, comme Mirka, sont venues contempler ce témoin de foi qu’est la Bible de Moutier-Grandval, alors que Katarina était impressionnée par la qualité de ce manuscrit, copié aux IXe siècles. La Bernoise imagine revenir à d’autres occasions dans ce musée.