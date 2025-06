Plus de 18'000 personnes venues voir la Bible de Moutier-Grandval

Trois mois après son arrivée dans le Jura, la Bible de Moutier-Grandval va rentrer à Londres. L’exposition consacrée au précieux manuscrit ferme ses portes ce dimanche. L’occasion de dresser le bilan du retour dans le Jura du précieux manuscrit du IXe siècle, l’une des plus anciennes bibles illustrées au monde. Pour la conservatrice du Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont (MJAH), Nathalie Fleury, tourner la page de cet évènement représente « beaucoup d’émotions. J’ai encore du mal à y croire, c’était tellement intense et tellement riche ». Depuis mi-mai, les créneaux pour voir la Bible ont affiché « complet ». Au total, « plus de 18'000 personnes se sont déplacées à Delémont pour voir la Bible », annonce Nathalie Fleury. Lors de la première venue du manuscrit dans le Jura en 1981, quelque 30'000 visiteurs s’étaient déplacés. « La Bible était restée un mois de plus et les conditions de conservation n’étaient pas les mêmes », explique la conservatrice qui retient principalement « les rencontres. J’ai eu la chance d’accompagner des enfants et quand vous voyez ces yeux qui brillent, ça m’a portée ». « Beaucoup de visiteurs de Suisse alémanique » ont aussi fait le déplacement et l’exposition permanente au MJAH sera « nourrie de ce projet » pour laisser une trace. Seul bémol pour Nathalie Fleury : « ne pas avoir pu accueillir tout le monde, la liste d’attente est longue ». Les conditions du retour de la Bible de Moutier-Grandval à la British Library de Londres restent secrètes. /mmi