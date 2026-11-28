Les camions n’auront bientôt plus le droit de circuler sur la route de Reuchenette, à Bienne. Le canton de Berne a annoncé récemment des restrictions à venir pour les poids lourds sur cet axe qui relie l’autoroute A16 au centre de la cité seelandaise. La décision fait suite à des interpellations déposées tant au niveau du Grand Conseil bernois que du Conseil de ville de Bienne. Les interdictions ne frapperont toutefois pas tous les véhicules : le trafic de livraison ainsi que les tracteurs échappent à cette mesure. Chef de projet Technique de la circulation et sécurité routière à l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne, Daniel Rossel explique que l’objectif de ce changement est d’améliorer la sécurité sur la route de Reuchenette.

