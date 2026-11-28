Les camions n’auront bientôt plus le droit de circuler sur la route de Reuchenette, à Bienne. Le canton de Berne a annoncé récemment des restrictions à venir pour les poids lourds sur cet axe qui relie l’autoroute A16 au centre de la cité seelandaise. La décision fait suite à des interpellations déposées tant au niveau du Grand Conseil bernois que du Conseil de ville de Bienne. Les interdictions ne frapperont toutefois pas tous les véhicules : le trafic de livraison ainsi que les tracteurs échappent à cette mesure. Chef de projet Technique de la circulation et sécurité routière à l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne, Daniel Rossel explique que l’objectif de ce changement est d’améliorer la sécurité sur la route de Reuchenette.
Daniel Rossel : « C’est une décision qui concerne la sécurité des cyclistes et des piétons. »
L’interdiction entrera progressivement en vigueur, précise Daniel Rossel. En 2027, ce sont les poids lourds en direction du Jura depuis le centre-ville qui seront bannis de la route de Reuchenette. La mesure ne sera appliquée dans l’autre sens qu’à partir de 2029.
Daniel Rossel : « On ne peut pas encore signaliser sur l’autoroute. »
Le canton de Berne estime que la mesure devrait permettre de délester la route de Reuchenette de 270 camions par jour. /amo