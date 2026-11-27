Nous entrons aujourd’hui dans la cuisine de la Maison du Tourisme à St-Ursanne, et nous sommes accueillis par Frédéric Lovis. Il n’y est pas le cuisinier, mais il l’anime afin de faire vivre la région du Clos du Doubs.

Frédéric Lovis est un peu le roi de l’évasion, dans le sens loisirs. Depuis plus de vingt ans il organise des leçons de parapente, des sorties en canoë-kayak, organise des activités en extérieur et la liste est longue… mais aujourd’hui l’évasion est à déguster dans nos assiettes…