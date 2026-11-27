L’optimisme reste « mesuré » comme le dit le maire Damien Chappuis, il n’empêche que le budget 2027 de la Ville de Delémont tend à montrer un horizon qui s’éclaircit dans la brume économique. Le Conseil communal a présenté ce vendredi un budget 2027 qui table, pour son fonctionnement, sur un léger bénéfice de 31'900 francs. Encore un bon signal après des comptes 2024 et 2025 positifs, alors que les premiers indicateurs pour ceux de 2026 s’avèrent encourageants. Un résultat porté par les mesures d’économie lancées en 2023, au cœur de la crise financière delémontaine. « Le travail effectué par l’exécutif et l’administration porte ses fruits », salue Damien Chappuis.
Damien Chappuis : « Ce qui a été mis en place porte ses fruits. »
Symbole de ces efforts, Delémont annonce une vingtaine d’EPT de moins en 2027 qu’il y a quatre ans. Si la quotité reste inchangée à 1.9, les citoyens profiteront de ces bons chiffres via des baisses de taxes pour les déchets, l’évacuation des eaux et des tarifs plus bas sur l’énergie. « Ce ne sont pas des gestes de la commune, c’est le résultat de toute une politique menée par les départements concernés, d’un travail d’efficience dans les services pour diminuer certaines charges et en faire profiter la population », souligne le maire. Le personnel bénéficiera, lui, d’un renchérissement de 0,83% selon ce budget qui sera soumis au Conseil de ville le 14 décembre.
Recettes fiscales en hausse de 4 millions
Malgré un contexte économique flou et volatile, l’exécutif s’attend à des rentrées fiscales en hausse de 4 millions par rapport au budget 2026. En atteignant 49,7 millions de francs, elles retrouvent même des niveaux que l’on n’avait plus vus depuis 2018 avant le Covid, presque une autre ère. « Ça dit que notre économie exportatrice, malgré le contexte, continue de tirer son épingle du jeu », relève le chef du Service des finances Pierre Bersier.
Pierre Bersier : « Ça montre que notre économie tire son épingle du jeu. »
Reste que d’autres éléments interpellent, comme la hausse de 2 millions (+8%) des charges liées entre canton et communes qui s’élèvent à 26,8 millions. « Sur un montant de 85 millions qui ne sont que des charges maitrisées par la Ville de Delémont, c’est gigantesque. Il est nécessaire d’agir avec les autorités cantonales, de revoir le système de péréquation et la répartition des charges et des tâches entre cantons et communes sans se renvoyer l’ascenseur, ça ne peut plus durer », avance Damien Chappuis qui espère que 2027 marquera un tournant dans ce dossier, notamment avec le récent dépôt d’un postulat sur ces questions devant le Parlement jurassien. /jpi