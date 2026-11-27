Symbole de ces efforts, Delémont annonce une vingtaine d’EPT de moins en 2027 qu’il y a quatre ans. Si la quotité reste inchangée à 1.9, les citoyens profiteront de ces bons chiffres via des baisses de taxes pour les déchets, l’évacuation des eaux et des tarifs plus bas sur l’énergie. « Ce ne sont pas des gestes de la commune, c’est le résultat de toute une politique menée par les départements concernés, d’un travail d’efficience dans les services pour diminuer certaines charges et en faire profiter la population », souligne le maire. Le personnel bénéficiera, lui, d’un renchérissement de 0,83% selon ce budget qui sera soumis au Conseil de ville le 14 décembre.





Recettes fiscales en hausse de 4 millions

Malgré un contexte économique flou et volatile, l’exécutif s’attend à des rentrées fiscales en hausse de 4 millions par rapport au budget 2026. En atteignant 49,7 millions de francs, elles retrouvent même des niveaux que l’on n’avait plus vus depuis 2018 avant le Covid, presque une autre ère. « Ça dit que notre économie exportatrice, malgré le contexte, continue de tirer son épingle du jeu », relève le chef du Service des finances Pierre Bersier.