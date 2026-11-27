Le cercle local de l’Union à Moutier peine à trouver de nouveaux participants. Comme d’autres cercles philanthropiques, il doit faire face à une difficulté de renouvellement de ses membres. Si le cercle compte actuellement 25 personnes, il en faudrait une quarantaine pour garantir les effectifs. La société aide régulièrement certaines institutions de la région comme les cartons du cœur, SOS future maman ou des personnes privées dans le besoin. L’engagement bénévole sur le long terme aurait visiblement moins la cote, notamment auprès des jeunes, selon Christophe Weber, caissier du cercle local : « Ce qu'on constate, c'est que les jeunes générations sont toujours disposées à donner de leur temps mais de manière plus spontanée, sans devoir s'engager sur le long terme. Et évidemment, pour des sociétés telles que la nôtre, c'est l'engagement sur la durée qui est déterminant », regrette-t-il.

Si les activités du cercle prévôtois se poursuivent sans nouveaux membres, la question de la capacité à assurer la relève devra se poser. Cette situation s’est accentuée depuis le Covid selon le secrétaire Charles Haeberli : « Depuis cette période, les gens sont devenus peut-être plus individualistes. S’il s’agit de donner quelque chose, de faire un don d'une cinquantaine de francs, les gens le feront. Mais convaincre de s'engager pour la société, c'est plus difficile », explique-t-il.

Un autre élément peut également limiter le recrutement de nouvelles têtes : le cercle de l’Union n’admet que les hommes, excluant ainsi la moitié de la population. Le sujet a engendré de nombreuses discussions au sein des membres et a causé des avis contrastés. « Il y a une partie des membres qui n’est pas favorable à l'accueil des femmes au sein de la société. Personnellement, je trouve cela dommage car on perd un potentiel important », regrette Christophe Weber. « Et les idéaux que la société prône sont aussi très bien portés par la gent féminine, c’est donc dommage de se priver de ces forces », ajoute-t-il.

Dans le cas où le cercle local de Moutier disparaitrait, une possibilité serait de rejoindre un autre cercle de la région. /rik