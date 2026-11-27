Le fonds « Eglise durable » est officiellement institué. Jeudi, l’assemblée de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine a accepté à la majorité un arrêté. Le texte concrétise le projet lancé en juin 2025 pour « favoriser la préservation à long terme du patrimoine ecclésiastique, tant bâti que non bâti, en encourageant des pratiques respectueuses de l’environnement et du climat », selon le communiqué transmis. Ce fonds est doté de 500'000 francs et permettra d’accorder un soutien financier conditionnel aux organismes bénéficiaires. Une personne-ressource sera également engagée afin d’apporter son expertise et de conseiller les bénéficiaires. /comm-ncp