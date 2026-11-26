L’enseigne de vêtements fondée en 2019 au Noirmont se fournit au Portugal plutôt qu’en Asie depuis un an et demi. « Un pari réussi » et qui répond aux idéaux de son créateur Cyril Froidevaux et de son équipe d’amis.
Creew’N, des habits aux valeurs locales et amicales. La marque du Noirmont a été créée en 2019 par Cyril Froidevaux lorsqu’il avait 17 ans. Le Franc-Montagnard s’est très vite entouré d’amis et de cousins dans son aventure. Actuellement, la petite entreprise indépendante compte huit membres et vend une centaine d’articles par an. Tout ce qui est gagné est réinjecté dans les collections de vêtements et accessoires, ainsi que dans les offres de seconde main et d’impression personnalisée. L’ancrage régional « fait clairement partie de nos inspirations, notamment notre dernière collection Horizo’n qui n’est autre qu’un cheval franches-montagnes représenté sur le t-shirt et le sac », explique le Taignon âgé désormais de 24 ans.
Cyril Froidevaux : « On a choisi de vendre mieux, quitte à vendre moins. »
« J’ai toujours voulu créer un vêtement que je puisse être fier de porter », poursuit l’étudiant en social et décorateur d'intérieur de métier. Il y a un an et demi, Creew’N a donc décidé de délaisser son fournisseur en Asie pour un partenariat plus éthique au Portugal et ainsi s’inscrire « dans un marché local et bienveillant. » Ce changement a provoqué une hausse des prix des articles mais Cyril Froidevaux n’a pas constaté de baisse au niveau des ventes.
Cette production locale et européenne est même un argument « pour s’élever face à la concurrence. » Les aspects amicaux et familiaux sont aussi des atouts à faire valoir sur un marché très dense. Cyril Froidevaux ambitionne « de toujours créer mieux » en rêvant de produire davantage en Suisse. Il mise aussi sur le développement de Aub’n, la plateforme de la marque dédiée à la vente de vêtements de seconde main. Le fondateur entend également augmenter la présence de l’enseigne lors de différents événements. Creew’N sera d’ailleurs présente au Marché de Noël du Noirmont ces vendredi et samedi. /nmy