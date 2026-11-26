Creew’N, des habits aux valeurs locales et amicales. La marque du Noirmont a été créée en 2019 par Cyril Froidevaux lorsqu’il avait 17 ans. Le Franc-Montagnard s’est très vite entouré d’amis et de cousins dans son aventure. Actuellement, la petite entreprise indépendante compte huit membres et vend une centaine d’articles par an. Tout ce qui est gagné est réinjecté dans les collections de vêtements et accessoires, ainsi que dans les offres de seconde main et d’impression personnalisée. L’ancrage régional « fait clairement partie de nos inspirations, notamment notre dernière collection Horizo’n qui n’est autre qu’un cheval franches-montagnes représenté sur le t-shirt et le sac », explique le Taignon âgé désormais de 24 ans.