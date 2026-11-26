Dès ce jeudi soir, St-Ursanne va revêtir des airs de fête. Pour la troisième année consécutive, l'association Ursinia propose de mettre (littéralement) en lumière la cité médiévale durant toute la période de l'Avent et des fêtes de fin d'année.

Du 26 novembre au 3 janvier, les visiteurs pourront découvrir les installations lumineuses du jeudi au dimanche, entre 18h et 20h. Des projections, des lanternes et différentes illuminations viendront habiller certains monuments ainsi que les rues du centre historique. L'événement ne se limite pas aux jeux de lumière puisque des visites guidées, des contes et des concerts sont également prévus tout au long de la manifestation. /comm-nje

