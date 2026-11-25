Tout est plus cher au garage pour l’entretien et les réparations, ce qui se répercute inévitablement sur les primes d’assurance. « C’est surtout le prix des pièces qui a flambé, tellement la technologie est devenue poussée. Dans un pare-choc avant, vous avez sept ou huit capteurs. Les phares ont maintenant des fonctions avancées. Il y a quelques années, on avait des phares à 400 ou 500 francs. Aujourd’hui, c’est plutôt 4'000 ou 5'000 francs ! Sur une facture de réparation, il y a souvent pour 75% de pièces, et 25% de main-d’œuvre », explique Nicolas Chappuis, président de l’UPSA Jura-Jura bernois, l’association des professionnels de l’automobile. Sur une facture finale de 30'000 francs qu’il nous présente, le coût des pièces frise les 21'000 francs pour un véhicule qui en vaut environ 60'000 en valeur à neuf ! Et ce n’est pas le coût de la main-d’œuvre qui est responsable de la hausse des primes d’assurance défend Nicolas Chappuis.