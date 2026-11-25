Les « coûts de l’automobile » semblent bien partis pour suivre la spirale infernale des « coûts de la santé ». Comme les primes-maladie, celles pour votre assurance automobile risquent aussi de prendre l’ascenseur l’an prochain. La plupart des assureurs annoncent une hausse, « autour de 15% en moyenne » selon des courtiers contactés dans le Jura. « Dans des cas exceptionnels, des assurés voient leurs primes augmenter de plus de 500 francs ! », confie même l’une de nos sources. Selon les assureurs, appuyés par les professionnels de l’automobile, la grande responsable de cette hausse de la facture s’appelle la technologie.
Nicolas Chappuis : « Aujourd'hui, un pare-choc a sept ou huit capteurs et un phare vaut jusqu'à 5'000 francs ! »
Tout est plus cher au garage pour l’entretien et les réparations, ce qui se répercute inévitablement sur les primes d’assurance. « C’est surtout le prix des pièces qui a flambé, tellement la technologie est devenue poussée. Dans un pare-choc avant, vous avez sept ou huit capteurs. Les phares ont maintenant des fonctions avancées. Il y a quelques années, on avait des phares à 400 ou 500 francs. Aujourd’hui, c’est plutôt 4'000 ou 5'000 francs ! Sur une facture de réparation, il y a souvent pour 75% de pièces, et 25% de main-d’œuvre », explique Nicolas Chappuis, président de l’UPSA Jura-Jura bernois, l’association des professionnels de l’automobile. Sur une facture finale de 30'000 francs qu’il nous présente, le coût des pièces frise les 21'000 francs pour un véhicule qui en vaut environ 60'000 en valeur à neuf ! Et ce n’est pas le coût de la main-d’œuvre qui est responsable de la hausse des primes d’assurance défend Nicolas Chappuis.
« Une main d'oeuvre 20 à 30% meilleur marché que dans le reste de la Suisse. »
« Depuis une dizaine d’années dans le Jura, nous sommes restés quasi au même prix, l’augmentation doit avoisiner les 15% sur 10 ans. Et dans l’Arc jurassien, la main-d’œuvre reste 25 voire 30% moins cher que dans d’autres cantons alémaniques ou lémaniques », affirme le président de l’UPSA Jura-Jura bernois, par ailleurs co-directeur du garage Montavon à Develier. Les Jurassiens le ressentent cependant peu sur leurs primes d’assurance auto, celles-ci étant moins dépendantes des paramètres régionaux que celles des assurances maladie. /jpi