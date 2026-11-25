Le Gouvernement requiert la prudence face à des velléités manifestées par le « roi de Suisse » dans le Jura. Il a livré son appréciation ce mercredi devant le Parlement en réponse à une question orale. La députée Sophie Guenot (PCSI) souhaitait savoir si le Gouvernement était au courant de récentes démarches de Jonas Lauwiner dans la région. Selon l’élue taignonne, l’homme a adressé un courrier à plusieurs paroisses jurassiennes dans le but d’acquérir « des bâtiments ou des terrains parfois difficiles à entretenir comme des cures ou des chapelles qui peuvent présenter un intérêt historique, culturel ou foncier ».

Le ministre Valentin Zuber a indiqué que le Gouvernement connaissait cette démarche et pour cause : l’exécutif cantonal a lui-même reçu la lettre en question… Il a, par ailleurs, rappelé que les collectivités comme les paroisses ou les communes étaient « libres du sort des biens dont elles sont propriétaires mais que toute transaction nécessitait une décision de l’organe de gestion ou de l’assemblée des ayants droit ». Le ministre a aussi souligné que l’autorisation du canton était nécessaire dans certains cas, « notamment lorsque le bâtiment est classé au registre des monuments historiques ou que le bien est soumis à la loi sur le droit foncier rural, par exemple ». Valentin Zuber a, enfin, « encouragé les collectivités concernées à se renseigner sur les conséquences de telles transactions, notamment auprès des services de l’administration, d’un notaire, d’un avocat ou d’une fiduciaire ».